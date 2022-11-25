ملعب "أحمد بن علي" بقطر يشهد إقامة صلاة الجمعة لجماهير المونديال (فيديو)

المصدر: البيان

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شهد محيط ملعب أحمد بن علي بقطر إقامة صلاة الجمعة لجماهير المونديال، وذلك قبيل انطلاق مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات حظيت بتفاعل كبير بين المغردين.

وتجري حاليا مواجهة المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي، بطموح العودة على الطريق، بعد أن خسر 2-6 أمام المنتخب الإنجليزي، في الجولة الأولى.

فيما يبحث المنتخب الويلزي عن أول فوزه له في المونديال، منذ عام 1958، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع المنتخب الأمريكي، في مستهل مشواره بنهائيات قطر 2022.

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