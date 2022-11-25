صاروخ ماديرا يتفوق.. عدد أهداف ميسي ورونالدو في كأس العالم

المصدر: نقرير - سارة عبدالباقي

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يعتبر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من أهم وأفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث سيطر الثنائي على الألقاب والبطولات والإنجازات، على مدار السنوات الطويلة الماضية.

ويتواجد الثنائي مع بلاده خلال بطولة كأس العالم 2022 التي تقام الآن، وتعول جماهير المنتخبين عليهما بشكل كبير لتحقيق لقب المونديال، الذي فشلا في اقتناصه طوال مسيرتهما رغم الإنجازات الكبيرة التي حققاها.

ويتفوق رونالدو على ميسي من حيث عدد الأهداف خلال نسخ كأس العالم التي شاركا فيها، إذ نجح صاروخ ماديرا في إحراز 8 أهداف مقابل 7 أهداف لميسي، ولكن مازالت الفرصة متاحة أمامهما لزيادة غلة الأهداف من خلال مشاركتهما مع منتخبي البرتغال والأرجنتين، في نسخة المونديال الجارية.

وظهر ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في خمسة نسخ ببطولة كأس العالم بداية من مونديال 2006، ولعب 20 مباراة في تاريخ كأس العالم، حيث شارك في 3 مباريات بمونديال 2006، و5 مباريات في مونديال 2010، و7 مباريات في مونديال 2014، و4 مباريات في مونديال 2018، ومباراة واحدة حتى الآن في مونديال 2022.

وسجل ميسي خلال ظهوره بكل نسخ كأس العالم 7 أهداف، منها هدف في مونديال 2006، بينما غاب عن التهديف في 2010، وعاد وسجل 4 أهداف في مونديال 2014، وهدف في مونديال 2018، وهدف في مونديال 2022، بعدما شارك في خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب السعودية بنتيجة 1/2، إذ جاء هدف التانغو الوحيد في اللقاء بأقدام ميسي من ركلة جزاء.

وظهر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في خمس نسخ ببطولة كأس العالم بداية من مونديال 2006 حتى مونديال قطر 2022، ولعب رونالدو 18 مباراة في تاريخ كأس العالم، حيث شارك في 6 مباريات بمونديال 2006، و4 مباريات بمونديال 2010، و3 مباريات بمونديال 2014، و4 مباريات بمونديال 2018، وحتى الآن في مباراة واحدة في مونديال 2022.

وتمكن رونالدو من تسجيل 8 أهداف في كل النسخ التي لعبها بكأس العالم، حيث افتتح رصيده التهديفي في البطولة الأهم عالمياً بنسخة 2006 بهدف وحيد، ومثله في نسخة 2010، ومثله في نسخة 2014، فيما شهد كأس العالم 2018 بروسيا أعلى معدل تهديفي لرونالدو في نسخة واحدة عندما سجل 4 أهداف، وفي كأس العالم 2022 نجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه في فوز منتخب البرتغال على غانا 2/3، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة.

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