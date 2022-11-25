الحياة ستتوقف في السعودية.. كلمات رينارد تكتب إنجاز الأخضر أمام الأرجنتين (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحاضرة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي، للاعبين قبل مباراتهم أمام الأرجنتين، التي انتهت بفوز تاريخي للسعودية على التانغو 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وأثناء المحاضرة التي سبقت المباراة، حرص رينارد على تحميس لاعبيه وخاطبهم بلهجة قوية، وطالبهم بالتركيز وعدم الخوف أمام لاعبي الأرجنتين، مؤكداً أنها ستكون مباراة تاريخية لهم، وستتذكرها الجماهير بعد 20 عامًا، وتعتبر بمثابة فرصة حياتهم.

وقال رينارد: "هناك 30 مليون سعودي ينتظر هذه المباراة، عائلتكم ستكون في المدرجات وخلف الشاشات، اليوم الحياة ستقف في السعودية من أجل مشاهدة مباراتكم".

وبعد خطاب رينارد صفق لاعبو المنتخب السعودي لمدربهم، قبل أن يتوجهوا إلى الملعب لخوض المباراة، وبالفعل كانت كلمات رينارد لها أثراً كبيراً في تحفيزهم وتحقيق نتيجة تاريخية أمام منتخب الأرجنتين المُدَجج بالنجوم، على رأسها الأسطورة ليونيل ميسي.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض لقائه الثاني في كأس العالم 2022، أمام منتخب بولندا غداً السبت، على استاد المدينة التعليمية، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

ويختتم الأخضر السعودي مواجهاته في دور المجموعات لكأس العالم، بلقاء المكسيك يوم 30 نوفمبر الجاري، على إستاد لوسيل.

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