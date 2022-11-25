زيادة أكبر عن نسخة روسيا.. «فيفا» يكشف نسبة المشاهدين لكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الإحصائيات الأولية، الخاصة بنسب المشاهدة لبعض مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكان مونديال 2022 انطلق يوم الأحد الماضي الموافق 20 نوفمبر، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً بينها 4 منتخبات عربية.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فهناك زيادة في عدد المشاهدين لمباراة افتتاح كأس العالم التي جمعت بين منتخبي قطر والإكوادور، وانتهت بهزيمة المنتخب المضيف بهدفين دون مقابل على إستاد البيت، عن افتتاحية النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بين روسيا والسعودية وانتهت بفوز الأول 0/5، مشيراً إلى أنها شهدت ارتفاعًا كبيراً في نسب المشاهدة عن سابقتها، في بلدان مثل الإكوادور والبرازيل وكولومبيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

وأكد فيفا أنه في البرازيل تابع المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 حصة مشاهدين تبلغ 50% عبر القناة المالكة للحقوق، بمتوسط عدد 24.36 مليون، وبزيادة 6% عن النسخة الماضية.

وأشار فيفا إلى أنه في فرنسا حظيت مباراة الديوك وأستراليا في كأس العالم 2022، بأكبر نسبة للمشاهدة خلال العام، بمتوسط عدد 12.53 مليون، وبلغت ذروة المشاهدين 14 مليون شخص، وحصة مشاهدين 48.1%.

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