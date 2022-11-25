مونديال 2022.. إصابة نيمار بالتواء في الكاحل

المصدر: أ ف ب

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تعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن، حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022.

ولاحقاً كشف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لازمار عن وجود التواء في الكاحل، حيث سيخضع نيمار لصور اشعة بعد 24 ساعة.

وشرح: "علينا الانتظار ما بين 24 و48 ساعة لإجراء تقييم آخر" لخطورة هذه الإصابة واحتمال غيابه.

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه.

ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

ويملك نيمار تاريخاً حافلاً مع الإصابات، وتحديداً في كاحله الأيمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا.

كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل، حيث ستقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري، الاثنين المقبل.

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