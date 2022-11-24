"منصة عجمان للمشجعين" لمتابعة مباريات مونديال كأس العالم مجانًا

المصدر: وام

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وجه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالدخول المجاني لـ"منصة عجمان للمشجعين" والتي يتم من خلالها تغطية مباريات وفعاليات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر .

وسيشمل الدخول المجاني كافة مراحل دور المجموعات والذي ينتهي بتاريخ 2 ديسمبر2022.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي إن مونديال كأس العالم 2022 هو حدث دولي مذهل وأكبرا لفعاليات الرياضية في العالم، ومن هنا اطلقت إمارة عجمان "منصة عجمان للمشجعين" لتقديم تجربة غير مسبوقة للزوار ومحبي كرة القدم ومنحهم فرصة للتواصل وبناء علاقات اجتماعية من خلال تخصيص أماكن مناسبة لحضور المباريات، والمشاركة في منافسات وتحديات وبطولات الرياضات الإلكترونية التي تنظمها الدائرة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم الالكترونية - عجمان2022.

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