لأول مرة في تاريخ كأس العالم..5 لاعبين لكوريا بنفس الاسم خلال مباراة أوروغواي!

المصدر: وكالات

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حملت التشكيلة الأساسية لمنتخب كوريا الجنوبية في مباراته أمام أوروغواي في كأس العالم 2022، مفارقة غريبة للغاية خاصة بأسماء لاعبي خط دفاع وحارس مرمى الفريق الآسيوي.

ودخل المنتخب الكوري المباراة التي أقيمت اليوم الخميس وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات لمونديال قطر، بتشكيلة تضم خمسة لاعبين يتشاركون جميعا اسم "كيم"، وهم حارس مرمى ورباعي خط الدفاعي وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

حارس كوريا الجنوبية هو كيم سيونغ جيو الذي يلعب لنادي الشباب السعودي، وفي خط الدفاع يتواجد كيم مون هوان، وكيم مين جاي، وكيم يونج جون، وأخيرا كيم جين سو.

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