وزير الرياضة السعودي يستعرض مهارته في تنطيط كرة تنس (فيديو)

المصدر: البيان

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تفاعل مغردون مع مقطع فيديو يستعراض فيه وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مهاراته في كرة القدم مستخدما كرة تنس، وانتشر مقطع الفيديو الذي يستعرض فيه الأمير مواهبه عبر "الكنترول" على كرة التنس فيما يبدو أنه ملعب كرة مضرب ذو أرضية صلبة.

وأعرب المغردون السعوديون عن إعجابهم بمهارات وزير الرياضة غير مستغربين أن يقدم لاعبو المنتخب السعودي المستوى المميز أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وتوالت التغريدات التي تعبر عن إعجاب الجمهور بمهارات الوزير، حيث قال أحدهم: "إذا هذا الوزير طبيعي يكون منتخبنا بكل هذا الإبداع"، فيما كتب آخر: "عشان كذا منتخبنا مهاراتهم عاليه ..لعيب يا سمو الأمير".

وكان قد تفوق المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على "التانغو" في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

مغردون: لا عجب أن يكون لاعبو الأخضر بهذا المستوى



شاهد..وزير الرياضة السعودي يستعرض مهارته في تنطيط كرة تنس@AbdulazizTF #كأس_العالم_2022 https://t.co/AtPD5i1klA pic.twitter.com/mc7R2B5DdG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 24, 2022

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