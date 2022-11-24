نيمار يهدد عرش الأسطورة بيليه في المونديال

المصدر: وكالات

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يسعى نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لتحطيم الرقم القياسي لمواطنه الأسطورة بيليه، في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في مونديال قطر 2022، بمواجهة نظيره الصربي، مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G)، التي تضم كلا من منتخبي سويسرا والكاميرون أيضا، اللذين انتهت مواجهتهما في وقت سابق من اليوم، بفوز المنتخب الأوروبي بهدف وحيد، وذلك على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

وأحرز نيمار 75 هدفا دوليا بقميص البرازيل، ويحتاج إلى هدفين فقط لمعادلة رقم الأسطورة بيليه.

ويحتل "الظاهرة" رونالدو المركز الثالث في ترتيب أفضل هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 62 هدفا، ويليه الأسطورة روماريو، بطل مونديال 1994، برصيد 55 هدفا دوليا، ومن ثم النجم زيكو رابعا برصيد 48 هدفا، وبيبيتو خامسا برصيد 40 هدفا.

يذكر أن بيليه توج بلقب بطل العالم ثلاث مرات خلال مسيرته الاحترافية (1958، 1962، 1970) وهو رقم قياسي، بينما يحلم نيمار برفع كأس العالم لأول مرة في تاريخه في قطر 2022.

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