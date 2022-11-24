أول ظهور لياسر الشهراني بعد نجاح العملية الجراحية الأولى (فيديو)

المصدر: البيان

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طمأن ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية، الجماهير العربية على حالته ووضعه الصحي، بعد إجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح، أمس الأربعاء، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وقال الشهراني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي: "أحب أطمئنكم إني بخير وصحة وعافية، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله البندر على مجهوداته وعلى حرصه واهتمامه من يوم ما وصلت وحتى الآن".

وتابع: "أشكر الكادر الطبي في مستشفى الحرس، ووزير الرياضة على اهتمامه ودعمه، ما قصر معي بداية من مغادرتي الملعب وأنا مصاب وإلى الآن يتواصل معي".

وأتم الشهراني، قائلاً: "كل الشكر للشعب السعودي، على وقفتهم معي ودعواتهم الدائمة، وإن شاء الله نفرحهم بإنجازات أكثر".

وكان الشهراني أجرى عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس، بمتابعة من الجهاز الطبي لمنتخب السعودية، بسبب حاجته لتدخل جراحي سريع نتيجة النزيف الداخلي الذي عانى منه، جراء الإصابة الصعبة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم، بعد اصطدامه بزميله حارس مرمى السعودية محمد العويس، في إحدى الكرات العرضية، لينتهي مشواره مع منتخب بلاده رسمياً في المونديال الجاري.

وتم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جراحة جديدة لياسر الشهراني في الفك، لعلاج الكسر الذي تعرض له في هذه الإصابة.

أول ظهور لياسر الشهراني بعد نجاح العملية الجراحية الأولىhttps://t.co/j1sLcPhI7x@iYasser12 pic.twitter.com/q2TGkUluMu — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 24, 2022

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