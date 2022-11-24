ضربة مزدوجة لمنتخب المغرب قبل مواجهة بلجيكا

المصدر: وكالات

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تسود حالة من الترقب وسط الجماهير المغربية، في انتظار نتيجة الفحص الذي سيخضع له الثنائي، نصير مزراوي وأشرف حكيمي، لكشف مدى خطورة إصابتهما.

وكان منتخب "أسود الأطلس" اقتنص نقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف مع المنتخب الكرواتي، أمس الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال "قطر 2022".

وخلفت المباراة أمام الكروات، أضرارا بدنية كبيرة لنجوم منتخب المغرب، بعد تعرض مزراوي لإصابة على مستوى الورك، ولم يكمل اللقاء واستبدل في الدقيقة 60.

وسيخضع مدافع بايرن ميونخ، مزراوي، في وقت لاحق اليوم الخميس، لفحص بالأشعة لتحديد طبيعة إصابته وفترة الراحة التي سيحتاجها للتعافي.

أما الإصابة الثانية فقد اشتكى منها الظهير الأيمن، أشرف حكيمي.

ووفقا لموقع "كيفاش" المغربي، فإن الطاقم التقني للمنتخب المغربي سيخضع حكيمي أيضا لفحص، بعد معاناته من آلام في الفخذ، للتأكد من مدى خطورة هذه الإصابة.

ويتطلع المنتخب المغربي لخوض مباراته المقبلة والهامة في المونديال القطري بصفوف مكتملة ضد بلجيكا، لا سيما وأن هذه المباراة المقررة الأحد المقبل قد تكون مفتاح تأهل "أسود الأطلس" للدور المقبل للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأولى في 1986.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط تحصلت عليها من فوزها على كندا، بينما يملك كل من المغرب وكرواتيا نقطة واحدة ويحتلان المركز الثاني.

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