«رقصة التانغو» الـ 37 تتحطم أمام ملحمة «الأخضر»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاء انتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022 ليمثل زلزالاً كروياً لم تتوقف تبعاته على مجرد خسارة الأرجنتين لثلاث نقاط فقط، ولكن امتدت إلى إيقاف رقم قياسي كان «راقصو التانغو» على موعد مع تحقيقه بعد أن أنهى «الأخضر» سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين، والتي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وكان المنتخب الأرجنتيني على بعد مباراة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي الذي خاض 37 مباراة دون هزيمة بين عامي 2018 و2021.

وحققت الأرجنتين سلسلة من 36 مباراة متتالية لم يعرف خلالها طعم الهزيمة، بعد أن كانت آخر هزيمة لـ «الألبيسليستي» في بطولة كوبا أمريكا في يوليو 2019 أمام البرازيل، وحقق خلال تلك الفترة 25 انتصاراً و11 تعادلاً، آخرها الانتصار على حساب الأبيض الإماراتي 5-0 في الودية الأخيرة للأرجنتين قبل كأس العالم.

ويتصدر منتخب إيطاليا قائمة أطول سلسلة من دون هزيمة في تاريخ المنتخبات بـ 37 مباراة، كما تضم القائمة منتخبات الجزائر وإسبانيا والبرازيل وهولندا، وتأتي كما يلي:

إيطاليا 37 مباراة

الأرجنتين 36 مباراة

الجزائر 35 مباراة

إسبانيا 35 مباراة

البرازيل 35 مباراة

هولندا 32 مباراة

فرنسا 30 مباراة

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