كأس العالم 2022.. التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية بدولة قطر، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم 2022.

بدأت المباراة بمحاولات من لاعبي المنتخبين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب بشكل مبكر، ووجه فيديريكو فالفيردي لاعب أوروغواي تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى كوريا، وشكل لاعبو الأوروغواي أفضلية نسبية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

وفي الدقيقة 34 كانت هناك محاولة هجومية خطيرة لكوريا الجنوبية بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت هوانغ أوي جو، الخالي تمامًا من الرقابة الدفاعية بمواجهة المرمى، لكنه استقبل الكرة بتسديدة غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية بقليل، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني، وقع لويس سواريز لاعب أوروغواي في مصيدة التسلل نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي كوريا الجنوبية، وبعدها حصل مارتن كاسيريس لاعب أوروغواي على بطاقة صفراء أولى في المباراة، نتيجة تدخل قوي على سون هيونغ مين لاعب كوريا.

وظهرت بعدها أفضلية واضحة للاعبي أوروغواي، على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب، وقابلها التزام من لاعبي كوريا بالتمركز الدفاعي ومحاولة غلق المساحات أمام الخصم.

وفي الدقيقة 78 سدد تشو جوي سانج لاعب كوريا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس سيرخيو روشيت، وتبعها تسديدة خطيرة عن طريق داروين نونيز لاعب أوروغواي من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كوريا الجنوبية.

وفي الدقيقة 90 سدد فيديريكو فاليفيردي صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى كوريا الجنوبية وتحولت إلى ركلة مرمى، ورد سون هيونغ مين بتسديدة خطيرة ذهبت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس يرخيو روشيت، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز