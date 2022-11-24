عملية جراحية جديدة للاعب.. تفاصيل الحالة الصحية لياسر الشهراني

المصدر: البيان

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يخضع نجم منتخب السعودية ياسر الشهراني لجراحية جديدة، جراء إصابته القوية بكسر في الفك وعظام الوجه، خلال مباراة السعودية والأرجنتين، في كأس العالم 2022.

وتقرر أن يخضع الشهراني للجراحة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، لعلاج الكسر الذي تعرض له في الفك، وفقاً لموقع "Kora Plus" ونقلاً عن مصادر سعودية.

وأجرى الشهراني، أمس الأربعاء، عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، بمتابعة من الجهاز الطبي لمنتخب السعودية، بعد حاجته لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي الذي عانى منه، لذلك تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جراحة الفك.

وانتهى مشوار ياسر الشهراني مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، بسبب هذه الإصابة التي جاءت أثر اصطدامه بزميله حارس السعودية محمد العويس، في إحدى الكرات العرضية.

وكان المنتخب السعودي حقق فوزاً تاريخياً، على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، لبطولة كأس العالم 2022.

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