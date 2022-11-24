كأس العالم 2022.. سبب عدم احتفال مهاجم سويسرا بهدفه في الكاميرون (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض بريل إيمبولو الاحتفال بهدفه في شباك الكاميرون، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب الجنوب بقطر.

وافتتح بريل إيمبولو أهداف اللقاء في الدقيقة 48، بعدما حول بقدمه كرة عرضية موجهة له داخل شباك أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون، ورغم احتفال زملائه بالهدف إلا أن إيمبولو بقي مكانه، ورفض الاحتفال وبدا عليه علامات الحزن.

وجاء رد فعل إيمبولو بسبب أصوله الكاميرونية، حيث أنه من مواليد دولة الكاميرون، لذلك رفض الاحتفال احتراماً لبلده الأم.

ويتواجد منتخبي سويسرا والكاميرون بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبي البرازيل وصربيا.

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