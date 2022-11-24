كأس العالم 2022.. سويسرا تحقق فوزاً سهلاً على الكاميرون

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح منتخب سويسرا في خطف الفوز من نظيره الكاميروني بنتيجة 1/0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجنوب بقطر، اليوم الخميس، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة 48، بعدما نظم لاعبو سويسرا هجمة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها شيردان شاكيري بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها بريل إمبولو بتسديدة قوية سكنت شباك أندري أونانا حارس منتخب الكاميرون، ورفض إمبولو الاحتفال بسبب أصوله الكاميرونية، احترامًا لبلده الأم.

وبدأ منتخب الكاميرون دقائق المباراة الأولى بحذر، وحصل منتخب سويسرا على ركنية أولى، نفذها شيردان شاكيري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب، ثم حصل منتخب الكاميرون على ركلة حرة في وسط ملعب سويسرا من جهة اليمين، نفذها برايان مبومو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل سريعاً باحتساب تسلل على أحد لاعبي الكاميرون، وظهرت بعدها أفضلية واضحة للاعبي سويسرا من ناحية السيطرة بمناطق وسط الملعب.

وجاء أول ظهور للكاميرون بانطلاقة سريعة عن طريق برايان مبومو داخل منطقة الجزاء، أنهاها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس يان سومر بصعوبة لترتد وتجد متابعة من كارل توكو إيكامبي بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى، ورد منتخب سويسرا بتسديدة بعيدة المدى عن طريق جرانيت شاكا من خارج حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بشكل بعيد للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس أندري أونانا.

وفي الدقيقة 31 سدد لاعب الكاميرون مارتن هونجلا كرة خطيرة من داخل منطقة جزاء سويسرا، تصدى لها الحارس يان سومر بصعوبة شديدة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وكانت هناك هجمة خطيرة لسويسرا في الدقيقة 67، من خلال إرسال عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها روبن فارجاس الخالي تمامًا من الرقابة الدفاعية أمام المرمى، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أندري أونانا ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وشهدت الدقائق المتبقية هدوء في نسق المباراة مع انحصار الكرة بمناطق وسط الملعب، واستحواذ سلبي من لاعبي سويسرا على الكرة لاستهلاك الدقائق المتبقية، ثم أطلق الحكم صافرته معلناً فوز سويسرا بهدف واحد.

ويتواجد منتخبي سويسرا والكاميرون بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبي البرازيل وصربيا.

وتقام مباراة البرازيل وصربيا اليوم الخميس، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الأولى أيضاً من منافسات المونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز