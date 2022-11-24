مدرب السنغال قبل مباراة قطر: لن نخذل شعبنا.. وسنلعب بعقلية المحاربين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال أن مواجهة قطر غداً الجمعة، في غاية الأهمية بالنسبة لأسود التيرانغا، مضيفاً أن لاعبي فريقه سيخوضون المباراة كالمحاربين، وعليهم ألا يخذلوا الشعب السنغالي.

وقال أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة قطر، أنه يشعر بالرضا عن أداء لاعبيه رغم الهزيمة في الجولة الأولى أمام هولندا 0/2.

وتابع: "مباراة قطر مهمة وسنواجه فريقاً ممتازاً، حتى وإن كانوا خسروا فنحن خسرنا أيضاً، حضرنا جيداً للقاء واستفدنا من دروس الماضي، لعبنا بشكل ممتاز أمام هولندا المصنف الثامن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذا نشعر بالرضا عن نتيجة المباراة".

وأكمل: "خضنا مباريات كبيرة من قبل تحت ضغط قوى، ليست المرة الأولى لنا، لقد تعافينا من الخسارة الأولى وحصلنا على الراحة ونستعد للثانية، نواجه قطر على ملعبه وبين جماهيره، نلعب كأس العالم كل 4 سنوات، لذا لن نخذل الشعب السنغالي وسنلعب بعقلية المحاربين".

وعن إمكانية تغيير طريقة اللعب أمام قطر، قال سيسيه: "لا بأس من الهزيمة، أحيانًا الفرق تخسر وهي بمستوى أفضل، لن نجري أي تغييرات جذرية في التشكيل، ظهرنا بشكل جيد في اللقاء الماضي، ولم تكن النتيجة في صالحنا".

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