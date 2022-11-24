بعد الفوز على ألمانيا.. لاعبو اليابان يبهرون العالم من جديد (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبهر لاعبو منتخب اليابان الجميع بفعل جديد عقب نهاية مباراة ألمانيا، أمس الأربعاء، بالجولة الأولى من كأس العالم 2022، التي انتهت لصالحهم بنتيجة 1/2.

وحرص لاعبو منتخب اليابان على تنظيم غرفة الملابس الخاصة بهم في استاد خليفة، وعدم مغادرتها إلا بعدما أصبحت نظيفة تماماً، وكأنهم لم يستخدموها.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "تويتر"، صورة لغرفة ملابس لاعبي منتخب اليابان، أظهرت نظافتها بعد انتهاء احتفالاتهم بالفوز على ألمانيا، وكتب عليها: "بعد فوز تاريخي على ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم، قام مشجعو اليابان بتنظيف القمامة في الملعب، وترك اللاعبون غرفة تغيير الملابس في استاد خليفة الدولي هكذا.. نظيفة".

وكانت جماهير اليابان التي حضرت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور، خطفت الأنظار جراء تصرفها الحضاري، بعدما قامت بانتشال النفايات من حولها ووضعها في أكياس، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، رغم أن منتخب اليابان لم يكن طرفاً في المواجهة الافتتاحية، إلا أن جماهيره صنعت الحدث في مدرجات ملعب البيت، وواصلت تقديم صورتها الحضارية المعروفة عنها.

وسبق وقامت الجماهير اليابانية بنفس الأمر في كأس العالم روسيا 2018، إذ كانت تقوم دائماً بتنظيف المكان حولها في الملعب عقب انتهاء المباريات التي تتواجد بها.

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