كأس العالم 2022.. لاعب منتخب قطر: نتائج العرب أثارت غيرتنا

المصدر: وكالات

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قال إسماعيل محمد لاعب وسط منتخب قطر إن نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، أثارت غيرة لاعبي قطر قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال، غداً الجمعة.

وصعقت السعودية الجميع عندما قلبت تأخرها إلى فوز 1/2 على الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، كما أنه الفوز الأبرز للعرب في البطولة منذ انتصار الجزائر 1/2 على ألمانيا الغربية عام 1982.

وانتزع المنتخبان التونسي والمغربي التعادل السلبي مع الدنمارك وكرواتيا على الترتيب، وخسرت قطر 0/2 أمام الإكوادور في افتتاح البطولة بعدما قدمت أداء مخيباً، لتبدأ الجماهير في مغادرة الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية مع فقدانها أمل العودة في المباراة.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عامًا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بالتأكيد نتائج المنتخبات العربية أثارت غيرتنا وجعلتنا نريد تقديم أفضل ما لدينا بغض النظر عما يحدث خارج الملعب، المنتخب يحتاج إلى الجماهير الآن أكثر من أي وقت مضى، وطوينا صفحة المباراة الماضية".

وأضاف: "نحن واثقون من العودة إلى الطريق الصحيح وتقديم كل ما لدينا أمام السنغال، المنتخب القطري ما يزال يملك الفرصة للبقاء في البطولة لكن يجب عليه إثبات أنه المنتخب المعروف للجميع".

وتأمل قطر في تفادي أن تكون رابع دولة تستضيف النهائيات وتودع البطولة من الدور الأول بعد سويسرا عام 1954، وتشيلي عام 1962، وجنوب إفريقيا عام 2010.

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