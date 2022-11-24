تفاجأ بالنتيجة.. ردة فعل نجم منتخب فرنسا على خسارة ألمانيا من اليابان (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طغى الاندهاش على ملامح الجناح الفرنسي عثماني ديمبيلي، عندما علم بالخسارة التاريخية التي تعرض لها منتخب ألمانيا من نظيره الياباني، في كأس العالم 2022.

وكان الألمان خسروا أمام الساموراي، أمس الأربعاء، بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، ولم يحافظ منتخب ألمانيا على تقدمه أمام اليابان، رغم افتتاح التسجيل عن طريق إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ولكن منتخب الأزرق عاد وأحرز ثنائية في الدقيقتين 75 و83، عن طريق ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

ونشر الحساب الرسمي لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، ردة فعل ديبميلي بعدما أبلغه أحد المراسلين بخسارة الألمان، حيث بدى مذهولاً بشدة من هذه النتيجة.

يذكر أن منتخب فرنسا يستعد لمواجهة الدنمارك يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وافتتح منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، مشواره في المونديال برباعية في شباك أستراليا.

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