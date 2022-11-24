خلال مباراة في المونديال .. تواجد 12 لاعباً في صفوف ممثل آسيا

المصدر: وكالات

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شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حالياً في قطر واقعة نادرة وتحديدًا في مباراة فرنسا وأستراليا، عندما لم ينتبه حكم اللقاء، الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، إلى تواجد 12 لاعبًا في صفوف منتخب استراليا.

في الدقيقة 73، بعد هدف فرنسا الرابع، طلبت إدارة أستراليا إجراء تبديلين من قبل الحكم الرابع، إذ شارك قرنق كول في مكان رايلي ماكغري، وكان من المفترض أن يدخل أوير مابيل بديلا لكريغ غودوين.

لكن لم يخرج غودوين من أرضية الملعب، ودخل الثنائي إلى أرض الملعب، واستؤنف اللعب، وبعد ثلاث لمسات بعد مواصلة اللعب، لاحظ الحكم الرابع، أو المساعد، أن أستراليا كانت تلعب مع لاعب واحد أكثر من المسموح به، وأخبر حكم اللقاء بذلك.

وأوقف الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز المباراة، ليأمر غودوين بالذهاب إلى مقاعد البدلاء، وتم استئناف اللعب بعد ذلك.

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