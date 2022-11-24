موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي منتخب ألمانيا في مباراته المقبلة بكأس العالم 2022 مع منتخب إسبانيا، في لقاء هام ومرتقب، خاصة بالنسبة للماكينات التي تلقت خسارة تاريخية، أمس الأربعاء، أمام اليابان 1/2 بالجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال.

ولم يحافظ منتخب ألمانيا على تقدمه أمام اليابان في اللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة الدولي، رغم افتتاح التسجيل عن طريق إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ولكن منتخب اليابان عاد وأحرز ثنائية في الدقيقتين 75 و83، عن طريق ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

ويلتقي منتخب ألمانيا في مباراته المقبلة أمام إسبانيا، حيث ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر 2022، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم، على ملعب البيت، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بمجموعته دون رصيد، بينما يتصدر الترتيب منتخب إسبانيا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، فيما يتذيل منتخب كوستاريكا الجدول دون رصيد، بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف من الماتادور الإسباني بالأمس، في إطار منافسات الجولة الأولى.

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