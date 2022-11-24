دفعنا ثمن أخطائنا.. نوير يُعلق على سقوط ألمانيا أمام اليابان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا، على خسارة الماكينات التاريخية أمام اليابان في كأس العالم 2022، مؤكداً أن فريقه لم يقدم ما يستحق عليه الفوز.

وقال نوير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أهدرنا فرصة تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، وأيضاً لم ندافع بشكل جيد، اليابان ضغطت علينا جيداً ولم نكن هادئين".

وأضاف نوير: "كنا بحاجة للظهور بشكل أفضل كما فعلنا في الشوط الأول، سيطرنا على المباراة ولكن رغم ذلك تركنا الخصم يعود لها من جديد، إذا لم تظهر نفسك وتنهي الأمور مبكراً، ستدفع ثمن أخطائك وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم قائلاً: "هناك العديد من الأشياء بحاجة إلى التحسن، كانت هذه هي أهم مباراة بالنسبة لي وخسرناها، علينا أن نظهر وجهاً مختلفاً أمام إسبانيا، الخصم الأكثر صعوبة، علينا أن نعطي كل شيء ونقدم كل ما لدينا في أرض الملعب".

وكان منتخب ألمانيا تلقى خسارة تاريخية أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأربعاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

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