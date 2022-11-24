بعد غيابه عن لقاء كرواتيا.. نجم منتخب المغرب يؤكد جاهزيته لمباراة بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد زكريا أبو خلال نجم منتخب المغرب، إنه بات جاهزاً للعب مع أسود الأطلس، بعد معاناته من إصابة خفيفة خلال الأيام الماضية.

وقال زكريا أبو خلال في تصريح صحفي بعد تعادل المنتخب المغربي سلبياً أمام كرواتيا، أمس الأربعاء، أنه لم يعد يشكو من آلام موضع الإصابة، مشيراً إلى أنه جاهز للمباراة المقبلة أمام بلجيكا.

وعن التعادل أمام كرواتيا، قال أبو خلال: "أول مباراة في المونديال من الطبيعي أن تكون صعبة، كرواتيا منتخب كبير، ولكن نحن كنا جيدين في المباراة أيضاً، وعازمون على الفوز في المباراة المقبلة أمام بلجيكا".

وأتم أبو خلال، قائلاً: "نريد التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم، والكل عازم على تحقيق نتائج إيجابية".

يذكر أن منتخب المغرب سيلتقي مع بلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

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