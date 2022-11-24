كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام غانا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقام اليوم الخميس، مباراة قوية بين منتخبي البرتغال وغانا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ويستضيفها ملعب 974، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

واستقر فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على ملامح تشكيل فريقه، لخوض مواجهته المرتقبة أمام غانا، وبحسب تقارير عالمية سيكون مكون من:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز

خط الوسط: برونو فيرنانديز – ويليام كارفاليو – روبن نيفيز

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريسيتانو رونالدو – رافاييل لياو

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، رفقة منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

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