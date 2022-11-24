مدرب كوستاريكا يشعر بالقلق على الحالة الذهنية للاعبيه بعد سباعية إسبانيا

المصدر: وام

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أعرب لويس فيرناندو سواريز المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي لكرة القدم عن قلقه ومخاوفه على الحالة الذهنية للاعبيه بعد الهزيمة الثقيلة 0-7 أمام إسبانيا اليوم في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2022.

وقال سواريز /62 عاما/ إن تركيزه حاليا سينصب على إخراج اللاعبين من التأثيرات السلبي لهذه الهزيمة.

وأوضح : "يجب أن أعمل أولا على محو الآثار السلبية لهذه النتيجة والتفكير العميق في ما أقوله للاعبين من أجل الارتقاء بروحهم المعنوية".

وأشار إلى أن الفريق يجب أن يكون في قمة تركيزه حاليا للمباراتين التاليتين أمام منتخبي اليابان وألمانيا.

وأضاف: "أشعر بقلق شديد من عدم قدرة الفريق على اجتياز آثار هذه النتيجة قبل هاتين المباراتين".

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