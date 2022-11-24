المنتخب السعودي: ياسر الشهراني أجرى عملية جراحية ناجحة

المصدر: البيان

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أصدر المنتخب السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "أجرى اللاعب ياسر الشهراني، عصر اليوم الأربعاء، عملية جراحية في غدة البنكرياس في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب، وتكللت بالنجاح".

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وساهم ياسر الشهراني في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

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