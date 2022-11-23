ضربة موجعة للمنتخب السعودي قبل مواجهة بولندا

المصدر: البيان

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تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المشارك في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً بقطر، ضربة موجعة بعد الآداء المميز الذي قدمه أمام نظيره الأرجنتيني والتغلب عليه بهدفين لهدف، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن معاناة لاعبه سلمان الفرج من إصابة في عظمة الساق والتي قد تبعده عن باقي مباريات "الأخضر" في كأس العالم 2022.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ولم يقو الفرج على استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 45.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه بأن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

ولم يعط الاتحاد السعودي أي تفاصيل بشأن مدة غياب الفرج، لكن وسائل إعلام كشفت أن الإصابة قد تبعده على الأرجح عن باقي مباريات "الأخضر" في مونديال قطر.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره البولندي يوم السبت المقبل في ثاني جولاته في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.

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