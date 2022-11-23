مشجع ياباني يستغل مباراة ألمانيا ويوجه رسالة إلى مديره

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة اليابان وألمانيا اليوم الأربعاء لقطة طريفة، من جانب أحد جماهير الساموراي.

ورفع المشجع الذي تواجد في مدرجات ملعب خليفة لمتابعة مباراة منتخب بلاده، لافتة مكتوب عليها: "مديري العزيز.. شكراً لك على منحي أسبوعين إجازة"، في إشارة لمنحه الفرصة لحضور مباريات الأزرق في كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الياباني حقق مفاجأة كبيرة وتغلب على الماكينات الألمانية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 2022.

تقدم إيلكاي غوندوغان لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل ريتسو دوان لليابان في الدقيقة 75، ثم أضاف تاكوما أسانو الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة 83، ليقتنص الساموراي ثلاث نقاط غالية.

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