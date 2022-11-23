مدرب كوريا الجنوبية: لن نجازف بسلامة سون ويمكنه اللعب بقناع الوجه

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية جاهزية واستعداد لاعبيه للمواجهة المرتقبة غدا مع منتخب أوروجواي في بداية مسيرة الفريق ببطولة كأس العالم 2022 .

وأشار بينتو إلى أن لاعبه هيونج مين سون نجم الفريق ومهاجم توتنهام الإنجليزي يمكنه خوض المباراة مرتديا قناع واق للوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها بالعين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لن يجازف باللاعب تحت أي ظرف وأن اللاعب نفسه لن يجازف بالمشاركة إذا كانت هناك خطورة عليه.

وكانت الإصابة التي تعرض لها سون خلال مباراة توتنهام أمام مارسيليا مطلع الشهر الجاري أثارت الشكوك حول إمكانية مشاركته بالمونديال الحالي، لكن مشاركته بالمونديال تأكدت.

وعن مباراة الغد، قال بينتو إن منتخب أوروجواي من الفرق الكبيرة ولا تقتصر قوته على خط الهجوم فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في خطي الوسط والدفاع، واختص بالذكر فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد مشيرا إلى أنه من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

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