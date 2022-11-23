كأس العالم 2022.. الكمبيوتر الياباني يُعطل الماكينات الألمانية

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تغلب منتخب اليابان على ألمانيا بهدفين لهدف واحد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم إيلكاي غوندوغان لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل ريتسو دوان لليابان في الدقيقة 75، وأضاف تاكوما أسانو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وكان لألمانيا السيطرة في أحداث الشوط الأول واستحوذت عليه بصورة كاملة، وأضاع الألمان عدد من الفرص، لكن الوضع تبدل تمامًا في الشوط الثاني، واستفاق المنتخب الياباني وسيطر على اللقاء بشكل كامل.

وغابت الخطورة الألمانية في الشوط الثاني، في الوقت الذي أضاع المنتخب الياباني أكثر من فرصة، وكان قريباً من الخروج بنتيجة أكبر.

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