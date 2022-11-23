قبل مواجهة بولندا.. منتخب السعودية يفقد سلاحاً جديداً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يفقد منتخب السعودية سلاحاً جديداً قبل مواجهة بولندا المقبلة، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن معاناة لاعبه سلمان الفرج من إصابة في عظمة الساق، ليتأكد ابتعاده عن مباريات الأخضر السعودي المقبلة في بطولة كأس العالم 2022.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين، أمس الثلاثاء 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى للمونديال.

ولم يستطيع الفرج استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 45، وأفاد الاتحاد السعودي عبر موقعه بأن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق، ولم يعط الاتحاد أي تفاصيل بشأن مدة غياب الفرج، لكن وسائل إعلام كشفت أن الإصابة قد تبعده على الأرجح عن باقي مباريات السعودية في كأس العالم.

يأتي غياب الفرج ليصبح اللاعب الثاني الذي يفقد المنتخب السعودي لخدماته، بعد ياسر الشهراني الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة دموية في وجهه، خلال مباراة الأرجنتين، استلزمت التدخل الجراحي.

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