غادر إلى الرياض.. آخر المستجدات الخاصة بمدافع السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته

المصدر: وكالات

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يخضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لجراحة في الرياض، بعد تعرضه لإصابة قوية برأسه خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 1/2، أمس الثلاثاء، في كأس العالم 2022.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر"، أن الشهراني غادر صباح اليوم الأربعاء مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له.

ويأتي إعلان المنتخب السعودي بعد خضوع الشهراني لفحوصات طبية في الدوحة كشفت عن استقرار حالته، وذلك بعد تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة بالوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب السعودي بمقطع فيديو من المستشفى، قال فيه: "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

وقدم لاعب الهلال البالغ 30 عامًا، أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

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