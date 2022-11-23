كأس العالم 2022.. بيليه يهنئ «ابن الرئيس»

المصدر: وكالات

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هنأ أسطورة البرازيل بيليه، مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ويا ابن رئيس ليبيريا الحالي، على تسجيله هدفه الأول في نهائيات كأس العالم، بشباك ويلز 1/1، الاثنين الماضي.

وسجل تيموتي ويا هدف التقدم لمنتخب أمريكا عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، وأصبح ويا أول لاعب يهز شباك ويلز في كأس العالم منذ بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا عندما فعل ذلك عام 1958.

وكانت هذه آخر مرة لعب فيها منتخب ويلز في كأس العالم قبل أن يشارك هذا العام في مونديال قطر 2022.

ونشر ويا صورة له وهو يحتفل بالهدف على "إنستغرام"، وهنأه بيليه في التعليقات، حيث قال له: "تهانينا، كان هدفاً جميلاً.. استمر في الحلم، الأحلام تتحقق".

ورد ويا على بيليه بشكره على الرسالة الملهمة، حيث كتب له: "إنه لمن دواعي سروري وشرف لي تلقي مثل هذه الرسالة الملهمة من الملك نفسه، شكراً لك على كل ما فعلته للعالم".

ويبلغ ويا من العمر 22 عامًا، وهو نجل الدولي السابق جورج ويا ورئيس ليبيريا الحالي، وأفضل لاعب في العالم عام 1995.

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