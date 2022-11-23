أول تعليق من ليفاندوفسكي بعدما أضاع أول فوز لبولندا في كأس العالم

المصدر: البيان

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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وقائد بولندا، رسالة اعتذار لجماهير منتخب بلاده عقب التعادل السلبي أمام المكسيك، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب 974، وكانت كفيلة بخروج فريقه فائزاً.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على الرسمي بموقع "فيسبوك" عقب المباراة: "لعبنا بذكاء وكان يجب أن نفوز، هذا ما يصعب علي تقبله.. آسف".

وأضاف: "شكراً على كل كلمات الدعم، سنستمر في السعي للتأهل للدور المقبل".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف.

وسيواجه المنتخب البولندي في مباراة الجولة الثانية الأخضر السعودي، السبت المقبل، على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين على ملعب 974، يوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر الجاري.

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