كأس العالم 2022.. المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا

المصدر: البيان

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انتزع المنتخب المغربي نقطة ثمينة من نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة 2018، عندما أرغمه على التعادل السلبي، في مباراة قليلة الفرص.

ولعب منتخب المغرب بين عدد كبير من مشجعيه على استاد البيت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

ويعتبر هذا هو التعادل السادس لأسود الأطلس في مشاركتهم السادسة بنهائيات كأس العالم.

وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى، بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.

وشارك المهاجم عبد الرزاق حمدالله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل، في الدقائق الأخيرة بدلاً من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.

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