ياسر الشهراني يصل الرياض استعداداً لإجراء عملية جراحية

المصدر: البيان

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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدافع ياسر الشهراني سيخضع لجراحة خلال الساعات المقبلة بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال الفوز على الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسقط الشهراني أرضا بعد تدخل مع الحارس محمد العويس وغادر الملعب على محفة طبية في الوقت بدل الضائع.

وقال الاتحاد السعودي على حسابه في فيسبوك "ياسر الشهراني نُقل بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض وسيخضع لجراحة خلال الساعات المقبلة وفقا للخطة العلاجية".

وتابع: "سيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له، دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".

وكان الشهراني، قد طمأن جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الشهراني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في تويتر: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

واصطدم الشهراني مع زميله بالفريق محمد عويس حارس المنتخب السعودي أثناء محاولة الأخير إبعاد كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني.

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