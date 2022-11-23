كأس العالم 2022.. جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل إنجاز هنري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح أولفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، في تحطيم رقم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ومعادلة رقم نجم منتخب الديوك السابق تيري هنري، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أستراليا أمس الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 1/4 على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، نجح جيرو بفضل الهدفين، في معادلة رقم تيري هنري للهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفاً.

وأضافت الشبكة، أن جيرو بات أكبر هداف عمراً لمنتخب فرنسا في المونديال، بسن 36 عامًا و53 يوماً، متجاوزاً زين الدين زيدان الذي سجل في نسخة 2006 بعمر 34 عامًا و16 يوماً ضد إيطاليا في المباراة النهائية.

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