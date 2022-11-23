كأس العالم 2022.. تعادل سلبي بين المغرب وكرواتيا في شوط المباراة الأول

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب وكرواتيا بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم 2022.

جاءت أحداث الشوط متوسطة من جانب المنتخبين، وكشف المنتخب المغربي عن ظهوره بحلول الدقيقة 14 عن طريق تسديدة من أشرف حكيمي تصدى لها حارس كرواتيا ليفاكوفيتش.

ورد منتخب كرواتيا بتسديدة قوية في الدقيقة 16 من إيفان بيريسيتش، ولكنها علت مرمى ياسين بونو، ثم تبادل المنتخبان الهجمات على استحياء.

وأهدر لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا فرصة خطيرة خلال اللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الأول، بعدما سدد بقوة على مرمى المغرب ولكن الكرة علت عارضة ياسين بونو، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بينهما.

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