لقطة مؤثرة.. زوجة رينارد تبكي فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

المصدر: البيان

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تابعت السنغالية فيفيان دياي زوجة مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة الأخضر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، أمس الثلاثاء، من مدرجات ملعب لوسيل.

وكان منتخب السعودية حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل للسعودية صالح الشهري في الدقيقة 48، ثم أضاف سالم الدوسري هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 53.

وحرصت فيفيان على دعم زوجها من المدرجات رفقة والدته، ورصدت الكاميرات فيفيان تبكي فرحاً بعد انتهاء اللقاء بفوز السعودية على الأرجنتين، وسط محاولات من والدة رينارد لتهدئتها.

يذكر أن منتخب السعودية يحتل صدارة مجموعته بعدما انتهت أمس مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة بولندا السبت المقبل الموافق 26 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

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