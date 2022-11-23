مودريتش وحكيمي.. التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن منتخبي المغرب وكرواتيا عن التشكيل الرسمي لهما، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على إستاد البيت.

وجاء تشكيل المغرب الذي أعلن عنه وليد الركراكي، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – نصير مزراوي

خط الوسط: أوناحي – أمرابط – حكيم زياش- سليم أملاح – سفيان بوفال

خط الهجوم: يوسف النصيري

فيما اختار زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، التشكيلة التالية لفريقه:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش – لوفرين – جفارديول – سوسا

خط الوسط: مودريتش – بروزوفيتش – كوافسيتش

خط الهجوم: فلاسيتش – كراماريتش – بيريسيتش

ويتواجد منتخبي المغرب وكرواتيا بالمجموعة الخامسة التي تضم معهما بلجيكا وكندا.

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