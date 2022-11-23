نجم منتخب كرواتيا: تنتظرنا مباراة صعبة أمام المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، عن اللقاء المرتقب الذي سيجمع منتخب بلاده بالمغرب، في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

وتوقع لوكا مودريش خلال تصريحات صحفية أن تكون مباراة كرواتيا والمغرب صعبة، مضيفاً: "لديهم لاعبون جيدون، مجموعة رائعة أحترمها كثيراً، وسبق وجاورت واحد منهم وهو أشرف حكيمي".

وعن الفوارق بين منتخب كرواتيا في النسخة الحالية ونسخة 2018 التي حصل فيها الكروات على المركز الثاني بعد الخسارة من فرنسا في المباراة النهائية بروسيا، قال مودريتش: "كأس العالم في روسيا كان رائعاً، لاعبون كثر ممن كانوا معنا في روسيا ليسوا موجودين اليوم، في مقابل التحاق لاعبين جدد للمشاركة في مونديال قطر، هذه بطولة جديدة تحتاج منا إلى عمل كبير، للذهاب بعيداً مرة أخرى".

وتقام مباراة كرواتيا والمغرب اليوم الأربعاء، في تمام الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

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