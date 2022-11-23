احتفال جنوني.. مشجع سعودي يخلع باب منزله احتفالا بهدف الدوسري (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لمجموعة من السعوديين يحتفلون بطريقة هيستيرية، بهدف سالم الدوسري نجم الأخضر السعودي في شباك الأرجنتين.

وكان منتخب السعودية حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل للسعودية صالح الشهري في الدقيقة 48، ثم أضاف سالم الدوسري هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 53.

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب السعوديين يشاهدون مباراة منتخب بلادهم أمام الأرجنتين، وبعد إحراز الدوسري الهدف الثاني للأخضر، قفز الشباب فرحاً واحتفلوا بالهدف احتفالا جنونياً، قبل أن يقوم أحدهم بخلع باب الغرفة التي يتواجدون فيها، وذهب به إلى الخارج، في رد فعل تلقائي نتيجة الفرحة العارمة التي أصابته.

يذكر أن منتخب السعودية يحتل صدارة مجموعته بعدما انتهت أمس مباراة بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة بولندا السبت المقبل الموافق 26 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

احتفال جنوني.. مشجع سعودي يخلع باب منزله احتفالا بهدف الدوسريhttps://t.co/m2eYptnil8@SaudiNT pic.twitter.com/ZuO3XHMzIG — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز