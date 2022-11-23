بالفيديو .. ياسر الشهراني يطمئن الجمهور على صحته

المصدر: البيان

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طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.



وقال الشهراني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في تويتر : "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

واصطدم الشهراني مع زميله بالفريق محمد عويس حارس المنتخب السعودي أثناء محاولة الأخير إبعاد كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني.

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