مونديال 2022: إجراءات تأديبية ضد الإكوادور بسبب هتافات المشجعين

المصدر: أ ف ب

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اتخد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري بسبب "الهتافات" المسيئة التي صدرت عن مشجعي المنتخب الاميركي الجنوبي الأحد، خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي خرج منها فائزًا ضد قطر بهدفين.

لم تحدد الهيئة الدولية الهتافات ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت على المادة 13 من قانونها التأديبي والذي يعاقب في حال "الإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة".

يعاقب فيفا مثل هذه الافعال بـ"ايقاف عشر مباريات" عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" (400 20 يورو) ومباراة خلف أبواب موصدة عندما تستهدف اتحادًا.

ويعد هذا الإجراء التأديبي الأول في البطولة التي تختتم في 18 ديسمبر.



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