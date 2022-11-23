بيليه يهنئ تيموثي ويا على هدفه في شباك منتخب ويلز بالمونديال

المصدر: أ ب

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هنأ أسطورة البرازيل بيليه مهاجم الولايات المتحدة تيموثي ويا على تسجيله هدفه الأول في كأس العالم خلال تعادل المنتخب الأمريكي بنتيجة 1-1 مع ويلز.

سجل ويا هدفه في الدقيقة 36 من مباراة يوم الإثنين ليصبح أول لاعب يسجل ضد ويلز في كأس العالم منذ بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما فعل ذلك في عام 1958. وكانت هذه آخر مرة لعب فيها منتخب ويلز في كأس العالم قبل أن يشارك هذا العام في مونديال قطر.

نشر ويا صورة له وهو يحتفل بالهدف على "إنستغرام" وهنأه بيليه في قسم التعليقات.

وقال بيليه”تهانينا. كان هدفا جميلا...استمر في الحلم، الأحلام تتحقق”.

ورد ويا على ”بابا بيليه” بشكره على ”الرسالة الملهمة”.

وكتب ويا ”إنه لمن دواعي سروري وشرف لي تلقي مثل هذه الرسالة الملهمة من الملك نفسه...شكرا لك على كل ما فعلته للعالم”.

ويا البالغ من العمر 22 عاما هو نجل جورج ويا، الرئيس الحالي لليبيريا وأفضل لاعب في العالم لعام 1995.

سجل ويا 18 هدفا في 75 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة.

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