احتفالية جريليش تُسعد المشجع الصغير

المصدر: لندن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوفى الإنجليزي جاك جريليش بوعده لأحد المشجعين الشباب، بعدما أهداه احتفالاً خاصاً عقب تسجيله هدفه الأول في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر. واختتم جريليش مهرجان أهداف المنتخب الإنجليزي، خلال انتصاره الساحق 6 /‏‏ 2 على منتخب إيران، في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية في مونديال قطر، أول من أمس.

رسالة

وبابتسامة عريضة، فرد جريليش ذراعيه على الجانبين، وأخذ يتمايل يميناً ويساراً بكتفيه ويحرك ذراعيه بشكل دائري في موجات، وبعيداً عن كونه رد فعل عفوي، كان مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ينفذ وعده الذي قطعه على نفسه إلى مشجع يدعى فينلي، يبلغ من العمر 11 عاماً، ويعاني من شلل دماغي. ووجه فينلي رسالة إلى لاعبه المفضل في وقت سابق من العام الحالي، مشيراً إلى ارتباط جريليش الوثيق بشقيقته هولي، التي تعاني أيضاً من تلك الحالة.

وكتب فينلي: أتمنى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثلك في العالم الذين يعاملون أصحاب الهمم مثل أي شخص آخر، ورد جريليش على فينلي برسالة خاصة له وقام أيضًا بزيارة مفاجئة لمقابلته شخصياً في جلسة لكرة القدم يديرها أحد البرامج. وتعهد جريليش بإهداء هدفه التالي للمشجع، الذي اقترح قيامه بإيماءة الذراع التي فعلها لاعب منتخب إنجلترا في مباراة إيران.

وقال جريليش في مقطع فيديو نشرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: أولاً وقبل كل شيء يجب أن أحاول التسجيل، سأفعل ذلك من أجلك، لكنني سجلت هدفاً وحيداً فقط هذا الموسم، وأضاف اللاعب الإنجليزي: سأقوم بذلك من أجلك، أعدك، في المرة القادمة التي أسجل فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز