بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين.. موعد مباراة السعودية المقبلة بكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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يلتقي منتخب السعودية مع نظيره البولندي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة السعودية وبولندا يوم السبت المقبل 26 نوفمبر، على ستاد المدينة التعليمية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

وكان منتخب السعودية حقق فوزاً تاريخياً على منتخب الأرجنتين 1/2، في افتتاح مبارياته بمونديال 2022، ليخطف الأخضر أول ثلاث نقاط بكأس العالم بفضل ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم، بعد انتهاء مباراة المكسيك وبولندا بالتعادل السلبي.

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