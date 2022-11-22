مدرب السعودية: ما زالت أمامنا مباراتان مهمتان ونترقب حالة الشهري

المصدر: وام

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أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن الفوز على الأرجنتين يجب ألا ينسي الفريق وجود اختبارين آخرين في غاية الصعوبة ضمن مجموعة الفريق في بطولة كأس العالم 2022 .

واستهل المنتخب السعودي مسيرته في البطولة اليوم بفوز مهم للغاية على نظيره الأرجنتيني 2-1 .

وقال رينار: "جنينا ثمرة الكثير من العمل وروح الفريق .. قبل المباراة، طالبت اللاعبين بأن يحلموا بالفوز لكننا الآن أمامنا مباراة ضد بولندا التي تضم لاعبين مخضرمين وتتمتع بمستويات جيدة وكذلك المكسيك التي تحتل المركز الـ 13 عالميا".

وأضاف : " أمامنا مباراتان آخريان في دور المجموعات، في كأس العالم علينا أن نؤمن بقدراتنا، وبأن كل شيء ممكن في كرة القدم... هذه النتيجة ستبقى إلى الأبد لكن علينا أن نفكر في التقدم إلى الأمام".

وعن إصابة ياسر الشهراني وسلمان الفرج نجمي الفريق خلال المباراة أمام الأرجنتين، قال رينار خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سننتظر أولا ونترقب حالة الشهراني، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وبالنسبة لقائد الفريق سلمان الفرج، أعتقد أنه سيكون من الصعب أن يلعب مجددا في البطولة".

وأكد أن الإصابات جزء من اللعبة وقال : "لدينا لاعبون آخرون أثق بهم وقد عملوا بجدية كبيرة، الأهم الآن ليس من سيحل مكان من وإنما الأهم أن نكون مستعدين لما هو قادم وكأننا نبدأ من الصفر".



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