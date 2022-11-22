محمد بن سلمان يأمر بعلاج الشهراني في ألمانيا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل عبر طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا بعد تعرضه إلى إصابة خطيرة في مباراة السعودية والأرجنتين اليوم.

وكان ياسر الشهراني قد تعرض الى إصابة قوية جدا في قدمه اليوم في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني وذلك أثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس حيث لم يكشف المنتخب السعودي فترة غياب اللاعب ياسر الشهراني عن اللعب مرة أخرى.

وتسببت اصابة الشهراني في دخول زميله الحارس الدولي محمد العويس في موجة بكاء حار متاثر بماحدث خاصة وانه من اصطدم بالشهراني

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إصابة اللاعب السعودي ياسر الشهراني بعد أنّ اصطدم بزميله حارس المرمى محمد العويس، ويظهر في الفيديو العويس يطلب الاسعاف للشهراني عندما تأخر حكم المباراة في تلبية الطلب وألح العويس إلى أن استجاب قاضي الجولة ليسقط بعدها العويس أرضاً منفجراً في موجة من البكاء الحار المؤثر خوفاً على حياة زميله الشهراني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز